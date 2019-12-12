Фазель сообщил, что IIHF хочет приблизиться по правилам к НХЛ

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация стремится к тому, чтобы правила хоккея стали едиными во всём мире.
Фазель сообщил, что IIHF хочет приблизиться по правилам к НХЛ
  • © Tomi Hänninen

«Если говорить о футболе, то там единые правила. У нас одна игра, и должны быть одни правила. А у нас все лиги играют по разным правилам. Это большой конфуз, что, например, российский судья не может поехать в Швецию или Швейцарию, потому что там другие нюансы», — заявил Фазель на Международном хоккейном форуме.

Он отметил, что IIHF намерена приблизиться по правилам к Национальной хоккейной лиге.

«Мы уже решили играть на маленьких площадках, это другой хоккей, более интересный. Нам нужно решить, как трактовать атаку игрока, не владеющего шайбой, правила вбрасывания, в каких моментах использовать видеоповторы», — добавил глава IIHF.

Начиная с 2020 года чемпионаты мира будут проходить на ледовых площадках так называемого канадского размера — 60 × 26 м. Прежде игры проводились на площадках европейского стандарта (60 × 30 м).

Ранее Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России.

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