Драчёв заявил, что СБР не получал от WADA критерии допуска спортсменов
- Reuters
«Ситуация осложняется отсутствием списка критериев, по которым WADA будет допускать. Пока мы в консультациях постоянных с Международным союзом биатлонистов, они также пока не получили информацию», — заявил Драчёв.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее Драчёв заявил, что ожидает жёсткого разговора с исполкомом IBU.