Драчёв заявил, что СБР не получал от WADA критерии допуска спортсменов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что организация ещё не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) критерии, по которым спортсменам будет предоставляться допуск к выступлению под нейтральным флагом.

«Ситуация осложняется отсутствием списка критериев, по которым WADA будет допускать. Пока мы в консультациях постоянных с Международным союзом биатлонистов, они также пока не получили информацию», — заявил Драчёв.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Драчёв заявил, что ожидает жёсткого разговора с исполкомом IBU.