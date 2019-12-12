Драчёв заявил, что СБР не получал от WADA критерии допуска спортсменов

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что организация ещё не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) критерии, по которым спортсменам будет предоставляться допуск к выступлению под нейтральным флагом.
Драчёв заявил, что СБР не получал от WADA критерии допуска спортсменов
  • Reuters

«Ситуация осложняется отсутствием списка критериев, по которым WADA будет допускать. Пока мы в консультациях постоянных с Международным союзом биатлонистов, они также пока не получили информацию», — заявил Драчёв.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Драчёв заявил, что ожидает жёсткого разговора с исполкомом IBU.

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