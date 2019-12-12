Драчёв ожидает, что разговор с исполкомом IBU получится жёстким
- РИА Новости
«Наша встреча намечена на утро субботы. Президент IBU Олле Далин отправился в Китай, но на встрече будет первый вице-президент IBU Иржи Хамза, который дал понять, что Россия как была в международной семье, так и остаётся», — заявил Драчёв.
Он отметил, что предстоящий разговор с исполкомом, вероятно, будет жёстким.
«Команда находится под жёстким психологическим прессингом. Не внутри биатлона, а снаружи. Мы как СБР выступаем за персонифицированную ответственность: спортсмен — тренер — врач. И если происходит случай, то нам бы хотелось, чтобы в этом участвовали все специалисты», — добавил глава СБР.
Этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, который станет вторым в нынешнем сезоне, пройдёт с 13 по 15 декабря.
Ранее Драчёв сообщил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты.