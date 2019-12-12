Драчёв ожидает, что разговор с исполкомом IBU получится жёстким

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящей встрече с исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU), который запланирован на 14 декабря и пройдёт в австрийском Хохфильцене перед стартом этапа Кубка мира.
Драчёв ожидает, что разговор с исполкомом IBU получится жёстким
  • РИА Новости

«Наша встреча намечена на утро субботы. Президент IBU Олле Далин отправился в Китай, но на встрече будет первый вице-президент IBU Иржи Хамза, который дал понять, что Россия как была в международной семье, так и остаётся», — заявил Драчёв.

Он отметил, что предстоящий разговор с исполкомом, вероятно, будет жёстким.

«Команда находится под жёстким психологическим прессингом. Не внутри биатлона, а снаружи. Мы как СБР выступаем за персонифицированную ответственность: спортсмен — тренер — врач. И если происходит случай, то нам бы хотелось, чтобы в этом участвовали все специалисты», — добавил глава СБР.

Этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, который станет вторым в нынешнем сезоне, пройдёт с 13 по 15 декабря.

Ранее Драчёв сообщил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты.

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