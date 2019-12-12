Драчёв сообщил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты
- РИА Новости
«Нам бы не хотелось повторять ситуацию с Маргаритой Васильевой, поэтому в договорах на следующий год будет прописано, что если у спортсмена есть определённое количество «флажков», то он не будет участвовать в международных соревнованиях», — рассказал Драчёв.
В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев.
Ранее Драчёв заявил, что санкции WADA оказали влияние на формирование состава национальной команды.