Драчёв сообщил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что спортсмены, имеющие определённое количество предупреждений о пропуске допинг-тестов, не будут допускаться к выступлению на международных соревнованиях.
Драчёв сообщил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты
  • РИА Новости

«Нам бы не хотелось повторять ситуацию с Маргаритой Васильевой, поэтому в договорах на следующий год будет прописано, что если у спортсмена есть определённое количество «флажков», то он не будет участвовать в международных соревнованиях», — рассказал Драчёв.

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев.

Ранее Драчёв заявил, что санкции WADA оказали влияние на формирование состава национальной команды.

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