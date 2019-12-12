Драчёв: СБР нацелен на омоложение состава сборной, чтобы у WADA не было вопросов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказали влияние на формирование состава национальной команды.

«Наша команда находится под жёстким прессингом, все понимаем, насколько это большая ответственность. Все понимают, насколько это серьёзно для каждого спортсмена в дальнейшей его карьере. Внутри команды мы проанализировали все решения WADA. Мы заранее набирали молодых спортсменов. Мы нацелились на омоложение состава команды, понимая, что многие спортсмены просто могут быть не допущены, чтобы у WADA не было вопросов», — заявил Драчёв.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Драчёв назвал политизированным решение WADA по России.