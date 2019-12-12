Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.

«Негативное решение, к которому мы готовились и ожидали. Это решение необъективное, Россия делает много для борьбы с допингом. Мы сделали больше 250 проб, все они были отрицательными. Это решение политизированное. Есть определённые лица, которые имеют преимущества. Расследование проходило в одностороннем порядке», — заявил Драчёв.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Драчёв сообщил, что СБР не получал реакции от IBU на решение WADA по России.