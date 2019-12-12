Драчёв сообщил, что СБР не получал реакции от IBU на решение WADA по России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не присылал в организацию ответ на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Мы не получали реакции от IBU по решению WADA, но были телефонные переговоры, мы в контакте. Они пока ещё не получили уведомления от WADA», — заявил Драчёв.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Драчёв заявил, что санкции WADA могут сплотить сборную России.