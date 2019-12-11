Драчёв заявил, что санкции WADA могут сплотить сборную России

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как отечественные спортсмены отреагировали на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований.
Драчёв заявил, что санкции WADA могут сплотить сборную России
  • РИА Новости

«Команда работает, все спортсмены заряжены на результат. Конечно, решение WADA не придаёт позитивных эмоций. Прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда», — цитирует Драчёва News.ru.

9 декабря исполком WADA принял решение запретить российским спортсменам принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.

Ранее сообщалось, что британская олимпийская ассоциация выступила против участия россиян в ОИ-2020.

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