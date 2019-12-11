Драчёв заявил, что санкции WADA могут сплотить сборную России
- РИА Новости
«Команда работает, все спортсмены заряжены на результат. Конечно, решение WADA не придаёт позитивных эмоций. Прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда», — цитирует Драчёва News.ru.
9 декабря исполком WADA принял решение запретить российским спортсменам принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.
Ранее сообщалось, что британская олимпийская ассоциация выступила против участия россиян в ОИ-2020.