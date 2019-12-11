Британская олимпийская ассоциация выступила против участия россиян в ОИ-2020
- РИА Новости
«На протяжении трёх Олимпиад подряд вопрос системного применения допинга российскими спортсменами нависал как тёмное облако над всем олимпийским движением. Мы хотим, чтобы относительно России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году были приняты максимально жёсткие санкции. Мы обеспокоены тем, что даже после санкций в Пхёнчхане Россия продолжила манипулировать данными, а вместе с ними и спортивными результатами. Они не продемонстрировали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и его атлетам», — цитирует Daily Mail председателя Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсона.
WADA отстранило Россию от крупных международных турниров на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпиаде.