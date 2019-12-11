Британская олимпийская ассоциация выступила против участия россиян в ОИ-2020

Британская олимпийская ассоциация считает наказание Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта недостаточно жёстким.

«На протяжении трёх Олимпиад подряд вопрос системного применения допинга российскими спортсменами нависал как тёмное облако над всем олимпийским движением. Мы хотим, чтобы относительно России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году были приняты максимально жёсткие санкции. Мы обеспокоены тем, что даже после санкций в Пхёнчхане Россия продолжила манипулировать данными, а вместе с ними и спортивными результатами. Они не продемонстрировали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и его атлетам», — цитирует Daily Mail председателя Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсона.

WADA отстранило Россию от крупных международных турниров на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпиаде.