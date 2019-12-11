Британская олимпийская ассоциация выступила против участия россиян в ОИ-2020

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Британская олимпийская ассоциация считает наказание Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта недостаточно жёстким.
Британская олимпийская ассоциация выступила против участия россиян в ОИ-2020
  • РИА Новости

«На протяжении трёх Олимпиад подряд вопрос системного применения допинга российскими спортсменами нависал как тёмное облако над всем олимпийским движением. Мы хотим, чтобы относительно России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году были приняты максимально жёсткие санкции.  Мы обеспокоены тем, что даже после санкций в Пхёнчхане Россия продолжила манипулировать данными, а вместе с ними и спортивными результатами. Они не продемонстрировали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и его атлетам», — цитирует Daily Mail председателя Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсона.

WADA отстранило Россию от крупных международных турниров на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России отказ от выступлений на Олимпиаде.

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