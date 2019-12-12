Глава СБР считает, что Логинов сможет выступить на ОИ, несмотря на санкции WADA

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не помешают Александру Логинову выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Глава СБР считает, что Логинов сможет выступить на ОИ, несмотря на санкции WADA
  • Reuters

«Это тема для обсуждения с Международным союзом биатлонистов (IBU). Люди понесли наказание, и они должны выступать. Почему они второй раз должны нести точно такое же наказание? Это нарушение прав человека, если и будет такое решение, то оно окажется негативным. Мы будем бороться за Александра, за нашего лидера, и мы уверены, что он будет выступать», — заявил Драчёв.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. Вследствие дисквалификации он не сумел выступить на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Ранее Драчёв сообщил, что СБР не будет допускать к стартам спортсменов, пропускавших допинг-тесты.

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