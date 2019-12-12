Гэтжи отреагировал на слова Уайта о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи остался недоволен словами президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о возможном проведении реванша между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем поясов в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Гэтжи отреагировал на слова Уайта о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора
  • © ufc
  • Twitter

«Смеялся со слов Дэны Уайта. «Если Конор победит Ковбоя...» Что за бред», — написал боец в Twitter.

Президент UFC в своём интервью заявил о возможности проведения реванша Макгрегора и Нурмагомедова в случае, если они выиграют свои следующие поединки. Ирландец проведёт ближайший бой 18 января против Дональда Серроне по кличке «ковбой», а россиянин будет защищать титул в схватке против Тони Фергюсона 18 апреля.

Ранее Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить