Гэтжи отреагировал на слова Уайта о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи остался недоволен словами президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о возможном проведении реванша между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем поясов в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Смеялся со слов Дэны Уайта. «Если Конор победит Ковбоя...» Что за бред», — написал боец в Twitter.

Президент UFC в своём интервью заявил о возможности проведения реванша Макгрегора и Нурмагомедова в случае, если они выиграют свои следующие поединки. Ирландец проведёт ближайший бой 18 января против Дональда Серроне по кличке «ковбой», а россиянин будет защищать титул в схватке против Тони Фергюсона 18 апреля.

Ранее Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.