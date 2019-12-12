Гэтжи отреагировал на слова Уайта о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора
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«Смеялся со слов Дэны Уайта. «Если Конор победит Ковбоя...» Что за бред», — написал боец в Twitter.
Президент UFC в своём интервью заявил о возможности проведения реванша Макгрегора и Нурмагомедова в случае, если они выиграют свои следующие поединки. Ирландец проведёт ближайший бой 18 января против Дональда Серроне по кличке «ковбой», а россиянин будет защищать титул в схватке против Тони Фергюсона 18 апреля.
Ранее Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.