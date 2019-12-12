Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении российского спорта
- Reuters
«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Решения, которые касаются спорта и международного олимпийского движения, не могут быть основаны на политических соображениях или двойных стандартах», — написал Диас-Канель в Twitter.
9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах и лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.
Ранее посол Японии в России оценил решение WADA.