Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении российского спорта

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении российского спорта
  • Reuters

«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Решения, которые касаются спорта и международного олимпийского движения, не могут быть основаны на политических соображениях или двойных стандартах», — написал Диас-Канель в Twitter.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах и лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

Ранее посол Японии в России оценил решение WADA.

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