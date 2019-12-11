Посол Японии в России оценил решение WADA
- Reuters
По его словам, японская сторона очень хочет, чтобы Россия участвовала в Играх.
«Но это решение от нас не зависит», — ответил он во время заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме на соответствующий вопрос депутата Олега Нилова.
Кодзуки также поблагодарил Россию за поддержку Японии при выборе места проведения Олимпиады-2020.
Ранее вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов в беседе с URA.RU прокомментировал запрет WADA на проведение международных соревнований в России.