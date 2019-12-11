Посол Японии в России оценил решение WADA

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Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Посол Японии в России оценил решение WADA
  • Reuters

По его словам, японская сторона очень хочет, чтобы Россия участвовала в Играх.

«Но это решение от нас не зависит», — ответил он во время заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме на соответствующий вопрос депутата Олега Нилова.

Кодзуки также поблагодарил Россию за поддержку Японии при выборе места проведения Олимпиады-2020.

Ранее вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов в беседе с URA.RU прокомментировал запрет WADA на проведение международных соревнований в России.

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