Эксперт оценил ситуацию с WADA

Вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов в беседе с URA.RU прокомментировал запрет исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение международных соревнований в России.

По его мнению, запрет может не коснуться Универсиады, которая должна состояться в Екатеринбурге в 2023 году, поскольку в заключении WADA ничего не говорится про студенческий спорт.

«Универсиада — это именно студенческий спорт, а не чемпионат мира, значит, нас эти запреты коснуться не должны. Предполагаю, что, когда Международная федерация университетского спорта (FISU) получит рекомендацию от WADA, они дадут обстоятельный и аргументированный ответ, и Универсиада-2023 года останется за Россией. Кроме того, студенческий спорт за последние два года себя ничем не запятнал — на последних Универсиадах положительными были только 0,34% проб, и мы тщательно следим за этой сферой», — подчеркнул Шурманов.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляцию с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовали за четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.