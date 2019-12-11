Гаттузо назначен новым главным тренером «Наполи»

Дженнаро Гаттузо сменил Карло Анчелотти в должности главного тренера итальянского «Наполи».

Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Последним клубом Гаттузо был «Милан», которым он руководил с ноября 2017 по май 2019 года.

Анчелотти был уволен после победного матча Лиги чемпионов с «Генком» (4:0). Клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в чемпионате Италии идёт на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Анчелотти уволили с поста главного тренера «Наполи», несмотря на выход команды в плей-офф ЛЧ.