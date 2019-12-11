Фейбер заявил, что рассчитывает нокаутировать Яна

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Член зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Юрайя Фейбер заявил, что рассчитывает на победу нокаутом над российским бойцом Петром Яном.
Фейбер заявил, что рассчитывает нокаутировать Яна
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Я смотрел записи поединков Петра Яна. Он популярнее именно как ударник, однако это разносторонний боец. Он расчётлив в ударной технике, хотя иногда у него бывают безрассудные выпады. При этом он не боится оказаться в партере, так что этот поединок станет настоящим соревнованием навыков. Я не думаю, что Яна можно вымотать или сломить, как и меня. Есть вещи, где я лучше, есть вещи, в которых лучше он. Я собираюсь победить Яна, вокруг него слишком много хайпа. Нас ждёт дикая схватка. Скорее всего, я выиграю нокаутом. Если нет, то поединок продлится все три раунда», — цитирует Фейбера BJPenn.

Поединок Фейбера и Яна состоится в рамках турнира UFC 245, который пройдёт в Лас-Вегасе 14 декабря.

Ранее сообщалось, почему победа над Фейбером может сделать Яна первым претендентом на титул чемпиона UFC.

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