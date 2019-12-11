Фейбер заявил, что рассчитывает нокаутировать Яна

Член зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Юрайя Фейбер заявил, что рассчитывает на победу нокаутом над российским бойцом Петром Яном.

«Я смотрел записи поединков Петра Яна. Он популярнее именно как ударник, однако это разносторонний боец. Он расчётлив в ударной технике, хотя иногда у него бывают безрассудные выпады. При этом он не боится оказаться в партере, так что этот поединок станет настоящим соревнованием навыков. Я не думаю, что Яна можно вымотать или сломить, как и меня. Есть вещи, где я лучше, есть вещи, в которых лучше он. Я собираюсь победить Яна, вокруг него слишком много хайпа. Нас ждёт дикая схватка. Скорее всего, я выиграю нокаутом. Если нет, то поединок продлится все три раунда», — цитирует Фейбера BJPenn.

Поединок Фейбера и Яна состоится в рамках турнира UFC 245, который пройдёт в Лас-Вегасе 14 декабря.

Ранее сообщалось, почему победа над Фейбером может сделать Яна первым претендентом на титул чемпиона UFC.