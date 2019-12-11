Экс-тренер сборной России Игнатьев оценил предстоящий матч «Атлетико» — «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН прокомментировал предстоящий матч «Атлетико» — «Локомотив» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, это очень важная игра с точки зрения эмоционального состояния команды. Хочется завершить год положительным результатом, чтобы спокойно отправиться в отпуск и с хорошим настроем подойти к началу подготовки ко второй части сезона», — заявил он.

Как считает Игнатьев, «Локомотив» не богат кадрами, чтобы на равных соперничать с такими командами, как «Атлетико» или «Ювентус». Вместе с тем, отметил эксперт, хотелось бы, чтобы московский клуб достойно выступил на чужом поле против соперника мирового уровня.

«Сделать это, конечно, непросто. А дальше уже нужно будет нарисовать картину кадрового усиления команды. Это ведь в интересах не отдельного клуба, а всего российского футбола», — заключил он.

«Локомотив» за тур до финиша потерял шансы покинуть последнее место в группе.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил «Локомотив» перед матчем ЛЧ.

Старший тренер юношеской сборной России по футболу и экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков в беседе с Inforeactor оценивал матч петербургской команды в Лиге чемпионов.