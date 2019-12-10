Тренер «Атлетико» похвалил «Локомотив» перед матчем ЛЧ

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отдал должное силе соперника перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Мы готовимся к матчу в соответствии с тем, что знаем о нашем сопернике. Они сильны и хорошо играли на групповом этапе против всех команд. Мы хотим сыграть хорошо, динамично и быстро. Верю в своих игроков и уверен, что результаты станут отражением того. Ребята покажут на поле», — цитирует Симеоне клубная пресс-служба.

«Локомотив» за тур до финиша потерял шансы покинуть последнее место в группе.

Ранее футболист «Локомотива» Мариу заявил, что не сталкивался с расизмом в России.

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