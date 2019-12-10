Футболист «Локомотива» Мариу заявил, что не сталкивался с расизмом в России
- РИА Новости
«Знаю, что некоторые футболисты здесь подвергались этому раньше, но у меня в России не было никаких проблем. Что касается Италии, то повторюсь: лично я с этим не сталкивался, но видел, как это происходило с другими», — заявил футболист в интервью Sport24.
Мариу перешёл в «Локомотив» летом 2019 года на правах аренды из миланского «Интера».
Ранее сообщалось, что бронзовый призёр Евро-2008 Сычёв объявил о завершении карьеры.