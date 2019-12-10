Бронзовый призёр Евро-2008 Сычёв объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Путь, который теперь заканчивается», — написал Сычёв в своём Instagram.

36-летний форвард, являющийся воспитанником омского «Динамо» и петербургской «Смены», начал профессиональную карьеру в тамбовском «Спартаке» в 2000 году. В разные годы он играл за такие клубы, как московский «Спартак», французский «Марсель», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес». Большую часть карьеры он провёл в московском «Локомотиве» — десять сезонов. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Его последним клубом был армянский «Пюник».

За сборную России, в составе которой он стал бронзовым призёром Евро-2008, Сычёв отыграл 27 матчей и забил 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии после невыхода команды на Евро-2020.