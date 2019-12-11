ПХК ЦСКА намерен сохранить Сорокина

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Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вратарю Илье Сорокину был предложен долгосрочный контракт.
ПХК ЦСКА намерен сохранить Сорокина
  • РИА Новости

«Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение», — цитирует Есмантовича «Спорт-Экспресс».

Права на Сорокина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». Действие контракта голкипера с ЦСКА завершится в конце текущего сезона.

Также Есмантович сообщил, что в сферу интересов его клуба попали нападающий «Вегаса» Валентин Зыков и атакующий «Ванкувера» Николай Голдобин.

Ранее сообщалось, что Сорокин вошёл в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.

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