ПХК ЦСКА намерен сохранить Сорокина

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вратарю Илье Сорокину был предложен долгосрочный контракт.

«Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение», — цитирует Есмантовича «Спорт-Экспресс».

Права на Сорокина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». Действие контракта голкипера с ЦСКА завершится в конце текущего сезона.

Также Есмантович сообщил, что в сферу интересов его клуба попали нападающий «Вегаса» Валентин Зыков и атакующий «Ванкувера» Николай Голдобин.

Ранее сообщалось, что Сорокин вошёл в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.