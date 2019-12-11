Названа дата выборов нового главы ВФЛА

Короткая ссылка
Выборы нового главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) состоятся в конце зимы.
Названа дата выборов нового главы ВФЛА
  • РИА Новости

«Юлия Тарасенко, исполняющая обязанности президента ВФЛА, вынесла на обсуждение президиума федерации вопрос о проведении внеочередной выборной конференции, а также назначении даты её проведения согласно уставу организации. Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА в Москве 28 февраля», — гласит сообщение ВФЛА.

Тарасенко на этом посту сменила Дмитрия Шляхтина, который покинул должность главы ВФЛА 21 ноября 2019 года из-за допингового скандала, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что ВФЛА утвердила отставку Борзаковского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить