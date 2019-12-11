Названа дата выборов нового главы ВФЛА

Выборы нового главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) состоятся в конце зимы.

«Юлия Тарасенко, исполняющая обязанности президента ВФЛА, вынесла на обсуждение президиума федерации вопрос о проведении внеочередной выборной конференции, а также назначении даты её проведения согласно уставу организации. Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА в Москве 28 февраля», — гласит сообщение ВФЛА.

Тарасенко на этом посту сменила Дмитрия Шляхтина, который покинул должность главы ВФЛА 21 ноября 2019 года из-за допингового скандала, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что ВФЛА утвердила отставку Борзаковского.