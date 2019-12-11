ВФЛА утвердила отставку Борзаковского

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации.

6 декабря Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента, который занимал с декабря 2016 года. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, его заявка была утверждена в ходе заседания организации в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Также с 2015 года Борзаковский является главным тренером сборной России, эту должность он сохранит.

Ранее исполняющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко прокомментировала решение Юрия Борзаковского покинуть пост вице-президента организации.