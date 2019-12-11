Российский чемпион мира по боксу Бакши заявил, что не отказывался ехать на ОИ

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 75 кг Глеб Бакши прокомментировал заявление генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва о том, что отечественные боксёры не поедут на Олимпиаду-2020 в Токио без флага и гимна страны.

«Я слышал заявление Кремлёва, но до конца не в курсе. Лично я не отказывался ехать на Олимпийские игры. Будет апелляция, будем ждать результатов. Готов ли пожертвовать Олимпийскими играми? Загадывать не люблю, как будет, так и будет. Пока мы ждём, а уже потом будем решать», — цитирует Бакши «Чемпионат».

Россия лишена права выступать под национальным флагом и гимном на крупных международных соревнования в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага.