Российский чемпион мира по боксу Бакши заявил, что не отказывался ехать на ОИ
- РИА Новости
«Я слышал заявление Кремлёва, но до конца не в курсе. Лично я не отказывался ехать на Олимпийские игры. Будет апелляция, будем ждать результатов. Готов ли пожертвовать Олимпийскими играми? Загадывать не люблю, как будет, так и будет. Пока мы ждём, а уже потом будем решать», — цитирует Бакши «Чемпионат».
Россия лишена права выступать под национальным флагом и гимном на крупных международных соревнования в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Ранее сообщалось, что сборная России по боксу отказалась ехать на ОИ в Токио без флага.