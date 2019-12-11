Роднина назвала юридическим нонсенсом решение WADA в отношении России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, которая ныне является координатором партпроекта «Единой России» «Детский спорт» и депутатом Госдумы, Ирина Роднина высказалась по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Несколько лет назад Россия признала наличие проблем с допингом и понесла соответствующее наказание», — цитирует Роднину пресс-служба ЕР.

Она отметила, что после этого была проведена реформа системы управления Московской антидопинговой лабораторией и Российским антидопинговым агентством. По её мнению, решение WADA является нарушением Хартии Международного олимпийского комитета и принципов олимпийского движения.

«Решение WADA — это попытка наказать российский спорт второй раз по одному и тому же обвинению. Это юридический нонсенс», — заявила Роднина.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее депутат Николай Валуев назвал неправильным отказ российских боксёров от выступления на ОИ без флага.