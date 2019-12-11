Валуев считает неправильным отказ российских боксёров от выступления на ОИ без флага

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление российских боксёров, которые отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио в нейтральном статусе.

«Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксёров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьёзное решение», — цитирует Валуева «Газета.Ru».

При этом он отметил, что для многих спортсменов эта может быть последняя Олимпиада в жизни.

«Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны, бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это моё мнение», — добавил Валуев.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.