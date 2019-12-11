СМИ: Арестованного за домогательства волейболиста «Зенита» выпустили под залог

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Французский доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет, который был арестован в бразильском Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах, освобождён под залог.
СМИ: Арестованного за домогательства волейболиста «Зенита» выпустили под залог
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Об этом сообщает Globoesporte.

До этого в СМИ появилась информация, что игроки «Зенита» после завоевания бронзы на клубном чемпионате мира отправились на вечеринку, на которой Нгапет якобы ударил по ягодице 29-летнюю девушку, обратившуюся впоследствии в полицию.

Сам игрок подтвердил, что так всё и было, и извинился перед девушкой, заявив, что перепутал её с кем-то из своих знакомых.

Позже он был помещён под стражу, а 10 декабря состоялся суд, который освободил Нгапета под залог в размере около $12 тыс.

Ранее сообщалось, что Калининград надеется принять ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA.

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