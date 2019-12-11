Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из еврокубков

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после вылета команды из еврокубков.

«Артем Дзюба ёмко высказался по поводу вылета из Лиги чемпионов. Это, конечно, не на старуху бывает проруха. Я не очень переживаю по этому поводу, мне надоело смотреть на Европу и весь мир», — цитирует актёра РИА Новости.

По его мнению, российским клубам ещё рано соперничать с Европой в футболе. При этом он не считает, что стоит возвращать систему «весна — осень». Болельщик также отметил, что у «Зенита» были хорошие матчи в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но встреча шестого тура группового этапа с «Бенфикой» оставляет желать лучшего.

«Мы уже выигрывали у «Бенфики», в определённый момент казалось, что «Зенит» действительно классная европейская команда, которая является лицом нашей страны. Оказалось, что рановато. В калашный ряд нам пока не время. Не хватило опыта, существует страх перед европейскими командами», — добавил Боярский.

«Зенит» проиграл «Бенфике» со счётом 0:3 в Лиссабоне. Таким образом, сине-бело-голубые заняли четвёртое место в группе и вылетели из еврокубков.

Ранее журналист Василий Уткин высказался о вылете «Зенита» из еврокубков.