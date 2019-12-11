Уткин высказался о вылете «Зенита» из еврокубков

Известный журналист и блогер Василий Уткин прококомментировал поражение петербургского «Зенита» от лиссабонской «Бенфики» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я согласен с Семаком, который сказал: «Всё абсолютно нормально». И я совсем не ищу оригинальности, не стремлюсь удивить, эпатировать и эмпатировать», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ещё до начала турнира говорил, что «Зенит» и «Локомотив» займут последние места в своих группах.

«И сейчас я напоминаю о тех словах не для того, чтобы исправить репутацию прогнозиста. Потому что то был не прогноз. Прогноз — это на матч. А тут просто представление о качестве национального футбола. Оно падает. Так что на самом деле это не я согласен с Семаком, а он со мной», — говорится в тексте Уткина.

По его словам, вылет российских команд из еврокубков отражает реальное положение вещей.

«Зенит» проиграл «Бенфике» со счётом 0:3 в Лиссабоне. Таким образом, сине-бело-голубые заняли четвёртое место в группе и вылетели из еврокубков.

Ранее футболист «Зенита» Азмун вошёл в историю после автогола в матче с «Бенфикой».