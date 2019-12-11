Уткин высказался о вылете «Зенита» из еврокубков

Короткая ссылка
Известный журналист и блогер Василий Уткин прококомментировал поражение петербургского «Зенита» от лиссабонской «Бенфики» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Уткин высказался о вылете «Зенита» из еврокубков
  • Reuters

«Я согласен с Семаком, который сказал: «Всё абсолютно нормально». И я совсем не ищу оригинальности, не стремлюсь удивить, эпатировать и эмпатировать», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ещё до начала турнира говорил, что «Зенит» и «Локомотив» займут последние места в своих группах. 

«И сейчас я напоминаю о тех словах не для того, чтобы исправить репутацию прогнозиста. Потому что то был не прогноз. Прогноз — это на матч. А тут просто представление о качестве национального футбола. Оно падает. Так что на самом деле это не я согласен с Семаком, а он со мной», — говорится в тексте Уткина.

По его словам, вылет российских команд из еврокубков отражает реальное положение вещей.

«Зенит» проиграл «Бенфике» со счётом 0:3 в Лиссабоне. Таким образом, сине-бело-голубые заняли четвёртое место в группе и вылетели из еврокубков.

Ранее футболист «Зенита» Азмун вошёл в историю после автогола в матче с «Бенфикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить