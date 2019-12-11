Матвиенко считает, что российские спортсмены сами должны принимать решение об участии в ОИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что российским спортсменам необходимо самим принимать решение по поводу участия в Олимпиаде 2020 года в Токио после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Cчитаю, что спортсменам, молодым нашим ребятам, которые готовятся к мировым спортивным соревнованиям различного уровня, надо продолжать готовиться, гражданам России — болеть за наших спортсменов. Что касается участвовать или не участвовать, это должны решать сами спортсмены», — цитирует Матвиенко ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее глава КХЛ заявил, что его возмущает решение WADA в отношении России.