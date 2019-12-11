Глава КХЛ заявил, что его возмущает решение WADA в отношении России
- РИА Новости
«Решение исполкома WADA задевает меня как россиянина, я возмущён этим решением, считаю его несправедливым», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
Он также отметил, что на КХЛ данное решение никак не распространяется.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что российские борцы намерены принять участие в ОИ-2020 под флагом России.