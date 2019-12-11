Глава КХЛ заявил, что его возмущает решение WADA в отношении России

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что его возмущает решение Всемирного антидопингового агенства (WADA) в отношении российского спорта.

«Решение исполкома WADA задевает меня как россиянина, я возмущён этим решением, считаю его несправедливым», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он также отметил, что на КХЛ данное решение никак не распространяется.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что российские борцы намерены принять участие в ОИ-2020 под флагом России.