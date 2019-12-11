Российские борцы намерены принять участие в ОИ-2020 под флагом России

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы намерены в полном составе принять участие в Олимпиаде 2020 года в Токио под национальным флагом.
Российские борцы намерены принять участие в ОИ-2020 под флагом России
  • РИА Новости

«Я слышал заявления коллег из Федерации бокса и с уважением отношусь к любому их мнению. У нас не было пока возможности коллегиально собраться и обсудить этот вопрос. Для нас он пока на повестке не стоит. Предпринимаются все шаги, для того чтобы в полном формате принять участие в Олимпийских играх», — цитирует Мамиашвили iReactor.

По его словам, пока сборная России будет готовиться к соревнованиям в установленном плане, а дальше всё будет зависеть от апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее министр спорта Павел Колобков прокомментировал отказ российских боксёров ехать на ОИ под нейтральным флагом.

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