Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов заявил, что нападающий Евгений Кетов будет капитаном национальной команды на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала.

«Капитаном на турнир станет Евгений Кетов. Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Антон Бурдасов — ассистенты», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 12 по 15 декабря. В первый день турнира сборная России сыграет с командой Швеции, 14 декабря — с чехами, а 15-го числа — со сборной Финляндии на футбольном стадионе «Газпром Арена».

После первого этапа Еврохоккейтура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует Чехия — восемь очков. Финляндия — вторая с семью баллами. Сборная Швеции с одним очком — четвёртая.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.