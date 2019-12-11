Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов заявил, что нападающий Евгений Кетов будет капитаном национальной команды на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала.
Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

«Капитаном на турнир станет Евгений Кетов. Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Антон Бурдасов — ассистенты», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 12 по 15 декабря. В первый день турнира сборная России сыграет с командой Швеции, 14 декабря — с чехами, а 15-го числа — со сборной Финляндии на футбольном стадионе «Газпром Арена».

После первого этапа Еврохоккейтура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует Чехия — восемь очков. Финляндия — вторая с семью баллами. Сборная Швеции с одним очком — четвёртая.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.

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