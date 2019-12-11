Боксёр Алоян о выступлении на ОИ без флага: если Путин скажет, то надо ехать

Бронзовый призёр Олимпиады — 2012 по боксу россиянин Михаил Алоян высказался о вероятном выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом на ближайшей Олимпиаде.

«Если скажет президент — он сам спортсмен, — что надо ехать, то надо забыть всё это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться», — цитирует Алояна ТАСС.

Напомним, что сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без национального флага.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что спортсмены из США готовят акции протеста из-за решения WADA по России.