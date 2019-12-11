«Сент-Луис» потерпел третье подряд поражение в НХЛ, несмотря на передачу Барбашёва

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«Сент-Луис Блюз» уступил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» потерпел третье подряд поражение в НХЛ, несмотря на передачу Барбашёва
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Игра состоялась в Баффало и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Дубль в составе «Сэйбрз» оформил Джек Айкел, также по разу отличились Сэм Райнхарт, Юхан Ларссон и Земгус Гиргенсонс. У гостей шайбы забросили Трой Брауэр и Алекс Пьетранджело. 

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Для «Сент-Луиса» это третье поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис» встретится с «Вегас Голден Найтс». 

Ранее сообщалось, что два паса Андрея Свечникова помогли «Каролине» победить «Эдмонтон» в НХЛ.

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