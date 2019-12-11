Два паса Свечникова помогли «Каролине» победить «Эдмонтон» в НХЛ
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Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, также отличились Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел, Джордан Мартинук и Даги Хэмилтон. У хозяев дублем отметился Зак Кассиан, и один гол в свой актив записал Райан Ньюджент-Хопкинс.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.
Для коллектива из Роли эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Ойлерз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Каролина» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
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