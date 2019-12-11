Два паса Свечникова помогли «Каролине» победить «Эдмонтон» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, также отличились Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел, Джордан Мартинук и Даги Хэмилтон. У хозяев дублем отметился Зак Кассиан, и один гол в свой актив записал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Для коллектива из Роли эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Ойлерз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Каролина» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее гол Евгения Дадонова и 46 сейвов Сергея Бобровского не спасли «Флориду Пантерз» от поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.