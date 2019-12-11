Два паса Свечникова помогли «Каролине» победить «Эдмонтон» в НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два паса Свечникова помогли «Каролине» победить «Эдмонтон» в НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, также отличились Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел, Джордан Мартинук и Даги Хэмилтон. У хозяев дублем отметился Зак Кассиан, и один гол в свой актив записал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Для коллектива из Роли эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Ойлерз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Каролина» встретится с «Ванкувер Кэнакс». 

Ранее гол Евгения Дадонова и 46 сейвов Сергея Бобровского не спасли «Флориду Пантерз» от поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить