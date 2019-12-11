Гол Дадонова и 46 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения от «Тампы» в НХЛ
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе «Лайтнинг» отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Хозяева ответили голом россиянина Евгения Дадонова.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 46 бросков из 48.
Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, выступающие за «Тампу», не отметились результативными действиями, а Андрей Василевский 27 раз спас свои ворота.
Ранее «Питтсбург Пингвинз» уступил «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Евгения Малкина.