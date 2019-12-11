«Зенит» впервые в истории клуба занял последнее место в группе в основном раунде ЛЧ

Сезон-2019/20 стал первым в истории российского футбольного клуба «Зенит», в котором коллектив из Санкт-Петербурга, квалифицировавшись в основной раунд Лиги чемпионов, занял последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы.

Ранее футболисты «Зенита» шесть раз принимали участие в групповой стадии ЛЧ, но ни разу не финишировали ниже третьей позиции, дающей право продолжить выступления на международной арене в Лиге Европы.

В шести матчах группового раунда розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20 коллектив из Санкт-Петербурга набрал семь очков, одержав две победы, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения — два от немецкого «РБ Лейпциг» и одно от португальской «Бенфики».

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из еврокубков.