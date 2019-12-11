Семак заявил, что в «Зените» не будут искать крайних после вылета из ЛЧ

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Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил мнение, что вина за разгромное поражение команды от португальской «Бенфики» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 0:3 лежит не на ком-то из его подопечных персонально, а на коллективе в целом.
Семак заявил, что в «Зените» не будут искать крайних после вылета из ЛЧ
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«Согласен ли я с тем, что Александр Ерохин выпадал из игры? Уе думаю, что стоит уделять внимание одному. Играла плохо вся команда. Искать крайних мы не будем», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, на качество игры «Зенита» в поединке с «Бенфикой» повлияло отсутствие на поле четверых представителей основного состава — и, в частности, украинского защитника Ярослава Ракицкого.

«Конечно, позиция Ракицкого важна. Но и другие футболисты на других позициях действовали с мячом не так хорошо, допускали много ошибок, простых ошибок в простых ситуациях», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.

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