Семак заявил, что в «Зените» не будут искать крайних после вылета из ЛЧ
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«Согласен ли я с тем, что Александр Ерохин выпадал из игры? Уе думаю, что стоит уделять внимание одному. Играла плохо вся команда. Искать крайних мы не будем», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».
По словам Семака, на качество игры «Зенита» в поединке с «Бенфикой» повлияло отсутствие на поле четверых представителей основного состава — и, в частности, украинского защитника Ярослава Ракицкого.
«Конечно, позиция Ракицкого важна. Но и другие футболисты на других позициях действовали с мячом не так хорошо, допускали много ошибок, простых ошибок в простых ситуациях», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.