Семак назвал причины разгромного поражения «Зенита» от «Бенфики» в Лиге чемпионов
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«В течение первого тайма нас все устраивало, но, к сожалению, во втором мы пропустили быстрый гол. Удаление Дугласа Сантоса также повлияло на ход встречи, поэтому рассчитывать на положительный результат было сложно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
По словам Семака, на действия футболистов «Зенита» во втором тайме поединка с «Бенфикой», в котором российский коллектив пропустил три мяча, не повлиял устраивавший команду на тот момент результат параллельного матча между французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».
«Вопрос в ошибках. Пропустили мяч, остались в меньшинстве, играем в гостях против сильного соперника, поэтому сложно на что-то рассчитывать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.