Семак назвал причины разгромного поражения «Зенита» от «Бенфики» в Лиге чемпионов

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Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, почему, по его мнению, коллектив из Санкт-Петербурга потерпел разгромное поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:3 в матче заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Семак назвал причины разгромного поражения «Зенита» от «Бенфики» в Лиге чемпионов
  • © fc-zenit.ru

«В течение первого тайма нас все устраивало, но, к сожалению, во втором мы пропустили быстрый гол. Удаление Дугласа Сантоса также повлияло на ход встречи, поэтому рассчитывать на положительный результат было сложно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, на действия футболистов «Зенита» во втором тайме поединка с «Бенфикой», в котором российский коллектив пропустил три мяча, не повлиял устраивавший команду на тот момент результат параллельного матча между французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».

«Вопрос в ошибках. Пропустили мяч, остались в меньшинстве, играем в гостях против сильного соперника, поэтому сложно на что-то рассчитывать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.

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