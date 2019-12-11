Семак назвал причины разгромного поражения «Зенита» от «Бенфики» в Лиге чемпионов

Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, почему, по его мнению, коллектив из Санкт-Петербурга потерпел разгромное поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:3 в матче заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В течение первого тайма нас все устраивало, но, к сожалению, во втором мы пропустили быстрый гол. Удаление Дугласа Сантоса также повлияло на ход встречи, поэтому рассчитывать на положительный результат было сложно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, на действия футболистов «Зенита» во втором тайме поединка с «Бенфикой», в котором российский коллектив пропустил три мяча, не повлиял устраивавший команду на тот момент результат параллельного матча между французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».

«Вопрос в ошибках. Пропустили мяч, остались в меньшинстве, играем в гостях против сильного соперника, поэтому сложно на что-то рассчитывать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.