В РУСАДА получили уведомление о несоответствии критическому требованию WADA

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что получил уведомление от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении статуса соответствия.

«В мой адрес пришло официальное уведомление от WADA о несоответствии критическому требованию на основании фактов, которые были изложены в рекомендации комитета по соответствию. Также в данном уведомлении изложены последствия, указанные в этой рекомендации, и условия восстановления РУСАДА. В письме говорится, что РУСАДА имеет в своём распоряжении 21 день, чтобы оспорить в письменной форме утверждения WADA о несоответствии и/или последствиях несоответствия, предложенных WADA, и/или условий восстановления, предложенных WADA. Копии официального уведомления были отправлены WADA министру спорта России Павлу Колобкову, а также в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет», — приводит слова Гануса ТАСС.

Решением исполкома WADA Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее глава МПК заявил, что российские власти подвели своих чистых спортсменов.

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