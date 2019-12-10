Глава МПК: российские власти подвели своих чистых спортсменов

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс поддержал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), раскритиковав российскую власть.

«Конечно, мы испытываем отвращение к тому факту, что власти России были причастны к манипуляциям с данными московской лаборатории. Они подвели своих чистых спортсменов, это действительно отвратительно. Я думаю, это правильное слово», — приводит слова Парсонса Reuters.

9 декабря исполком WADA принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях на протяжении четырёх лет.

Ранее сообщалось, что комиссия атлетов WADA хочет ужесточить санкции против российского спорта.