СМИ: Комиссия атлетов WADA хочет ужесточить санкции против российского спорта

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Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью добиться ужесточения санкций против российского спорта.
СМИ: Комиссия атлетов WADA хочет ужесточить санкции против российского спорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Times. По информации источника, комиссия заинтересована в том, чтобы российские спортсмены не были допущены до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в статусе нейтральных атлетов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года. Однако отечественные спортсмены смогут принять участие на мировых стартах в качестве нейтральных атлетов, если сумеют доказать свою непричастность к допингу.

Ранее почётный президент ОКР обвинил Родченкова в проблемах российского спорта с допингом.

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