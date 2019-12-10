СМИ: Комиссия атлетов WADA хочет ужесточить санкции против российского спорта

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью добиться ужесточения санкций против российского спорта.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, комиссия заинтересована в том, чтобы российские спортсмены не были допущены до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в статусе нейтральных атлетов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года. Однако отечественные спортсмены смогут принять участие на мировых стартах в качестве нейтральных атлетов, если сумеют доказать свою непричастность к допингу.

Ранее почётный президент ОКР обвинил Родченкова в проблемах российского спорта с допингом.