Почётный президент ОКР обвинил Родченкова в проблемах российского спорта с допингом

Почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв считает экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова виновником отстранения России от международных соревнований.

«Ещё накануне вынесения решения я надеялся, что наказание не будет серьёзным. Увы, оно оказалось сверхсерьёзным, это понятно даже в детском саду. Человек, из-за которого всё происходит, Григорий Родченков, — придурок, иначе я назвать его не могу. Даже во времена моей работы в ОКР не было желания с ним общаться и пересекаться. В 2015 году он сбежал из России, а мы вот до сих пор расхлёбываем его деяния, а по ту сторону только рады получать от него какую-то непонятную информацию. Для него эти злодеяния были чисто бизнесом. Он на этом зарабатывал, а теперь страдает целая страна», — приводит слова Тягачёва газета «Аргументы и факты».

Почётный президент ОКР не понимает, почему санкции в отношении российского спорта затронули все виды.

«Почему из-за провинившихся, условно говоря, в лёгкой атлетике должны нести наказание спортсмены из других видов спорта? Где спортивная этика, Олимпийская хартия? При этом сам Олимпийский комитет России не имеет нареканий. Есть предпосылки к тому, чтобы поменять в руководстве различных ведомств людей, при которых всё это случилось, и поставить новых молодых руководителей. Также есть подозрение, что кое-кому не нравится новое поколение российских спортсменов, которые много побеждают. Например, в фигурном катании мы просто блестяще выступаем в последнее время. Может, наших девчонок отстраним от чемпионатов мира и Олимпиад? Это недопустимо», — считает Тягачёв.

Ранее Кривоносов заявил, что многие соревнования потеряют легитимность без российских спортсменов.