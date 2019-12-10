Агапитов — об отстранении России: не все заинтересованы в том, чтобы правда была услышана

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Президент Федерации тяжёлой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов поделился мнением о том, как российскому спорту выйти из кризиса, вызванного допинговым скандалом и отстранением от крупных соревнований.
Агапитов — об отстранении России: не все заинтересованы в том, чтобы правда была услышана
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Мы столкнулись с проблемой, что люди, находящиеся в определённой области, не всегда хорошо в ней разбираются. Я не вижу этого ни в международном движении, ни в WADA, ни в Международной федерации тяжёлой атлетики. Видимо, не все заинтересованы в том, чтобы правда была услышана. Поэтому нужно привлечь специалистов, которые бы установили, в чём проблема. Пока мы только путаемся в формулировках», — заявил Агапитов в интервью RT.

Также президент ФТАР выразил мнение, что российскому спорту необходимо провести глубокий анализ данной ситуации.

«Есть две крайности: либо не делать ничего, либо всё разрушить. Истина находится посередине. Для того чтобы её найти, нужно поставить точный диагноз. Только тогда мы будем знать, что делать. Потому что с плохим можно уничтожить что-то хорошее. Нужно сделать глубокий анализ, начать постепенное восстановление нашего имиджа и позволить спорту развиваться дальше», — добавил Агапитов.

Ранее президент ФТАР выразил мнение, что целью WADA было морально унизить спортсменов и страну.

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