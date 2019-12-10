Президент ФТАР: целью WADA было морально унизить спортсменов и страну

Президент Федерации тяжёлой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

«Россия — не самый злейший нарушитель антидопинговых правил, существует масса стран и ситуаций, которые говорят о том, что запрещённые препараты — проблема всего спорта. Но именно Россия оказалась в центре внимания по ряду причин. Есть несколько способов, чтобы оказать на неё давление, один из них — через социальные области, в том числе спорт. Очевидно, кого-то не устраивает, что она позиционирует себя как страна со своим взглядом и мнением», — заявил Агапитов RT.

Также президент ФТАР высказался о цели подобного решения WADA.

«Основной целью WADA было морально унизить спортсменов и страну. Не думаю, что чувства простых болельщиков отличаются от того, что ощущают спортсмены, выходя на помост, так как они также являются гражданами своей страны. Они сильные, поэтому продолжат тренироваться в любых условиях. Наши атлеты готовы защищать честь своей страны даже под нейтральным флагом. Думаю, они вынесут и этот удар, хотя ситуация, безусловно, неприятная», — добавил он.

Ранее Гамова прокомментировала решение WADA.