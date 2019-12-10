Гамова — о решении WADA: принять и понять подобное решение невозможно

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Экс-волейболистка сборной России Екатерина Гамова высказалась по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить россиянам выступать на крупных международных соревнованиях.
Гамова — о решении WADA: принять и понять подобное решение невозможно
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Принять и понять подобное решение невозможно! Мне больно осознавать весь ужас, который творится вокруг моих коллег и друзей! Моё мнение было, есть и будет одним — чистые спортсмены не должны страдать за всё и всех! Это кощунство — наказывать невиновных, зная, что они невиновны! Я очень обрадовалась, что это хотя бы не касается молодёжных сборных! У меня одна просьба ко всем: поддержите ребят, им сейчас хуже всех! Не надо кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо! Наших ведущих атлетов  знают и любят во всём мире, не важно, какая форма на них будет надета, все и так будут знать, что они из России!» — написала Гамова в Instagram.

Россия была отстранена WADA от крупных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

Ранее Васильев заявил, что WADA слишком много берёт на себя в принятии решений в отношении судеб целых стран.

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