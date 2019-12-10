Васильев: WADA слишком много берёт на себя в принятии решений в отношении судеб целых стран

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года.
Васильев: WADA слишком много берёт на себя в принятии решений в отношении судеб целых стран
  • Reuters

«WADA вообще слишком много берёт на себя в принятии решений в отношении человеческих судеб и даже судеб целых стран. Никто не давал этой организации полномочий принимать настолько глобальные решения. Получается, что теперь Логинов, который уже отбыл наказание, должен отбыть его второй, третий и двадцатый раз? Там же заявили, что те наши спортсмены, которые уже отбыли дисквалификацию, не могут ехать на Олимпиаду. Мы слишком мягко ведём себя в последние годы. Не даём достойного отпора. Стараемся апеллировать на сознание оппонента, а совести и сознания у оппонента нет. Стало быть, нужно что-то другое предпринимать. Мы же видим, что ситуация всё хуже и хуже становится. Перед Играми в Пхёнчхане Томас Бах заявил, что Россия должна заплатить многомиллионный штраф, в Корее наши спортсмены будут выступать обезличенными, а уже по окончании Олимпиады Россия будет иметь право выйти со своим флагом, и на этом преследования будут прекращены. И что выходит? Чего стоят его слова? Ничего, им нельзя верить», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Российская сторона получила наказание за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. 

Ранее Ефимова рассказала, как отреагирует на возможный недопуск до ОИ-2020.

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