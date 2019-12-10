Ефимова рассказала, как отреагирует на возможный недопуск до ОИ-2020

Короткая ссылка
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение о своём возможном недопуске до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Ефимова рассказала, как отреагирует на возможный недопуск до ОИ-2020
  • © Официальная страница Юлии Ефимовой
  • Instagram

«Мне кажется, я всё пережила в Рио-де-Жанейро. В данный момент думаю, что ничего хуже случиться уже не может. Тогда меня допустили до Игр в день их официального открытия. Полгода болела, постоянно сидела на таблетках. Сейчас у меня уже не такая реакция на происходящее. Даже если мне не позволят выступить, я без пяти минут бабушка для спорта. Значит, такова судьба, что поделать», — заявила Ефимова RT.

Ранее она высказала мнение, что антидопинговые правила должны работать одинаково в отношении спортсменов, представляющих все страны мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить