Ефимова: законы должны быть едины для всех, а не только для России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение, что антидопинговые правила должны работать одинаково в отношении спортсменов, представляющих все страны мира.

«Если ты один раз нарушил какое-то правило, то не будешь отбывать за это наказание дважды. Надеюсь, это сработает, но не могу быть уверена. Да, со мной случилось подобное, в результате я была дисквалифицирована на два года. При этом многие спортсмены из США, Европы и других стран имели проблемы с допингом, но сейчас спокойно выступают. Если вы хотите устанавливать такие законы, пусть они будут едины для всех. Не только для России, пожалуйста», — заявила Ефимова RT.

Ранее она рассказала, что считает политизированным решение WADA по России.