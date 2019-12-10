Ефимова: законы должны быть едины для всех, а не только для России

Короткая ссылка
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение, что антидопинговые правила должны работать одинаково в отношении спортсменов, представляющих все страны мира.
Ефимова: законы должны быть едины для всех, а не только для России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если ты один раз нарушил какое-то правило, то не будешь отбывать за это наказание дважды. Надеюсь, это сработает, но не могу быть уверена. Да, со мной случилось подобное, в результате я была дисквалифицирована на два года. При этом многие спортсмены из США, Европы и других стран имели проблемы с допингом, но сейчас спокойно выступают. Если вы хотите устанавливать такие законы, пусть они будут едины для всех. Не только для России, пожалуйста», — заявила Ефимова RT.

Ранее она рассказала, что считает политизированным решение WADA по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить